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В Петербурге мужчина с пневматическим пистолетом ограбил банк на ₽8 млн

В Санкт-Петербурге мужчина ограбил банк на 8 млн руб., угрожая кассиру пневматическим пистолетом. Полицейские задержали нарушителя, при этом он успел на часть похищенных денег купить автомобиль, сообщила РБК официальный представитель МВД Ирина Волк.

Нападение произошло на банк на ул. Ижорского Батальона в Колпино. По данным ведомства, мужчина в маске, «угрожая похожим на пистолет предметом» кассиру, потребовал передать ему деньги. В результате нарушитель вынес из банка два пакета с наличными, приготовленными для инкассаторов, и скрылся. Всего он похитил из банка более 8 млн руб.

Полицейские задержали подозреваемого — им оказался безработный уроженец Ростовской области, проживающий в Колпино. При обыске в квартире мужчины сотрудники правоохранительных органов нашли пневматический пистолет и нераспечатанные банковские пакеты с наличными на сумму около 6 млн руб. — оставшуюся часть денег нарушитель успел потратить, в том числе он купил на них автомобиль. По данным «Фонтанки», именно этим пистолетом мужчина угрожал кассиру.

По факту ограбления заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК (разбой). Сейчас мужчина заключен под стражу.

11 октября на букмекерскую контору на юго-западе Москвы напали два вооруженных грабителя в масках. Угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, они похитили 1 млн руб. Следователи открыли уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК (разбой, совершенный в особо крупном размере).

Теги: новости РБК, ограбление, пневматический пистолет
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