В Петербурге задержали врезавшегося в трамвай водителя маршрутки

В Санкт-Петербурге задержали водителя автобуса, который допустил столкновение с трамваем 20 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«По факту аварии ГСУ ГУ МВД России в отношении водителя маршрутного автобуса возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

ДТП произошло на перекрестке улицы Десантников и Петергофского шоссе. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» говорили, что трамвай следовал на зеленый сигнла светофора, а маршрутка не остановилась и выехала на пути, где и произошло столкновение.

Сначала сообщалось о 13 пострадавших. Позже их число выросло до 15. Среди тех, кто получил травмы, три ребенка в возрасте 9 и 14 лет.