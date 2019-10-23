Ведущая «Жить здорово» Елена Малышева попала в больницу

Российская телеведущая Елена Малышева госпитализирована в Боткинскую больницу из-за гипертонического криза. Она сообщила об этом в Instagram. В настоящее время данные сториз недоступны, однако они есть в архиве. По словам телеведущей, давление поднялось до 200/130.

«Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз. Врачи снизили давление, но все равно сказали ехать в больницу», — сообщила 58-летняя Малышева.

Телеведущая сняла видео из машины скорой помощи, а также рассказала о своих ощущениях как пациента, которого везут по коридору больницы.

Елена Малышева ведет передачи «Здоровье» и «Жить здорово!» на «Первом канале». Также она преподает в Московском государственного медико-стоматологическом университете и, по данным ЕГРЮЛ, является совладельцем (доля 35%) ООО «Медицинский центр Елены Малышевой», который управляет клиникой по снижению веса и ведет бизнес по схеме франчайзинга.

