Пожилой мужчина напал на полицейского в торговом центре в Петербурге

Пожилой мужчина напал на полицейского в торговом центре в Петербурге

В петербургском торговом комплексе мужчина с ножом напал на полицейского. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным пресс-службы, инцидент произошел накануне. Полицейский пытался задержать правонарушителя, во время задержания мужчина нанес ему резаную рану руки. Тем не менее мужчину удалось обезоружить и задержать. Позже его доставили в отдел полиции, материалы по инциденту направили в следственные органы.

В пресс-службе РБК уточнили, что инцидент произошел в переулке Ефимова. Там находится ТК «Сенная».

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главка уточняет, что задержанному мужчине был 71 год.

19 октября в Новой Москве мужчина с ножом напал на женщину. По данным МВД, злоумышленник поджидал жертву во дворе, после чего несколько раз ударил ее «предметом, похожим на нож».