Зеленский потребовал проверить депутатов Рады на детекторе лжи

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все члены комитета Верховной рады по вопросам финансов должны пройти проверку на детекторе лжи в связи с возникшими подозрениями в коррупции. Об этом он сообщил в среду на своей странице в социальной сети Facebook.

«Если этой проверкой будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы», — заявил Владимир Зеленский.

Он предположил то, что его международный визит в Японию явился удобной возможностью для того, чтобы дискредитировать фракцию «Слуга народа».

Сегодня Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело о возможном получении взятки народными депутатами. Речь идет о проверке информации о том, что 11 членов парламентского комитета по финансам и налоговой политике якобы получили по $30 тыс. за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости. 11 членов «Слуги народа» не проголосовали за этот законопроект.