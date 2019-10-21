Зеленский отправится в Японию на интронизацию императора Нарухито

Зеленский отправится в Японию на интронизацию императора Нарухито

Президент Украины в понедельник отправится с рабочей поездкой в Японию. Там украинский лидер собирается принять участие в церемонии интронизации императора Нарухито. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В сообщении сказано, что визит начнется 21 октября. В рамках поездки у Зеленского также запланированы встречи с премьером Японии Синдзо Абэ и руководителями обеих палат парламента страны.

Помимо этого Зеленский собирается встретиться с представителями японского бизнес, членами парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководителями агентства международного развития и ассоциации новой экономики

Визит украинского лидера в Японию продлится до 24 октября.