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Зеленский отправится в Японию на интронизацию императора Нарухито

Президент Украины в понедельник отправится с рабочей поездкой в Японию. Там украинский лидер собирается принять участие в церемонии интронизации императора Нарухито. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

В сообщении сказано, что визит начнется 21 октября. В рамках поездки у Зеленского также запланированы встречи с премьером Японии Синдзо Абэ и руководителями обеих палат парламента страны.

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Помимо этого Зеленский собирается встретиться с представителями японского бизнес, членами парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководителями агентства международного развития и ассоциации новой экономики

Визит украинского лидера в Японию продлится до 24 октября.

Нарухито стал 126-м японским императором. Его отец, бывший император Акихито, отрекся от престола 30 апреля. Церемония интронизации Нарухито запланирована на 22 октября. На нее приглашены лидеры 174 государств. Ранее сообщалось, что Россия будет представлена вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым.
 

Теги: Владимир Зеленский, Япония
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