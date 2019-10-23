Глава Крыма уволит руководителей трех ведущих транспортных госпредприятий

Глава республики Сергей Аксенов заявил о решении сменить глав трех крупных госпредприятий — «Крымские морские порты», «Крымавтотранс» и «Крымтроллейбус», следует из сообщения его пресс-службы.

По словам Аксенова, он принял соответствующее решение на прошлой неделе. Причину глава республики не назвал.

Аксенов уточнил, что после проверок в «Крымавтотрансе» возбудили уголовные дела. Из-за чего следователи открыли дело, Аксенов также говорить не стал.

«Одна из главных проблем в транспортной сфере — неудовлетворительное состояние большинства автостанций», — сообщил глава Крыма. По его словам, до 1 декабря будет представлен план ремонта автостанций и автовокзалов, которые контролирует «Крымавтотранс».

По информации Минтранса Крыма, сейчас главой «Крымских морских портов» является Сергей Квасов, «Крымавтотранса» — Юрий Рыжкин, врио гендиректора «Крымтроллейбуса» — Николай Остюченко.