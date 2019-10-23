В Челябинске распродали колбасу с вирусом африканской чумы свиней

Начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора челябинского Россельхознадзора Евгений Бондаренко сообщил РБК, что колбаса, в которой был обнаружен ДНК вируса африканской чумы свиней, полностью распродана.

По его словам, зараженная колбаса продавалась в розничных торговых точках, а не в крупных торговых сетях. Назвать конкретные магазины он отказался. Выявили партию 21 октября.

«На остатке [в магазинах] якобы ее нет, но мы сейчас во все СМИ вставили телефон горячей линии, чтобы люди нам сообщали в случае обнаружения в торговой сети где-то этой вареной колбасы «Бутербродной» производства АО «Итера» Калужской области», — отметил он.

В отношении торгового предприятия «Южурал-Торг», на складах которого обнаружили колбасу, сейчас проводится проверка. «На сегодняшний день на [складе] нет продукции. Еще 11 октября зашла незначительная партия — 285 кг», — рассказал Бондаренко.