В Челябинске обнаружили вирус африканской чумы в партии колбасы

В Челябинске обнаружили вирус африканской чумы в партии колбасы

В поступившей на склад челябинского предприятия «Южурал-Торг» колбасе обнаружен вирус африканской чумы свиней. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора региона.

«В сырье, которое было использовано для изготовления готовой продукции АО «Итера», было выявлено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней» — говорится в тексте.

Как указывает ведомство, опасная партия была изготовлена 5 октября и может находится в 136 торговых точках, принадлежащих компании «Южурал-Торг».

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