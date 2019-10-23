Общество , 23 окт, 14:08
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В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
Инцидент произошел 23 октября около 11:43 на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. ДТП сопровождалось «опрокидыванием одного из автомобилей с последующим наездом на пешеходов на пешеходном переходе», сообщили в полиции.
«В результате ДТП 5 пешеходов находятся в состоянии средней степени тяжести, 1 водитель — в тяжелом состоянии», — уточнили в ведомстве.
20 октября в Петербурге на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе водитель маршрутки проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с трамваем. Из-за аварии пострадало 16 человек.
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