В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.

Инцидент произошел 23 октября около 11:43 на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала. ДТП сопровождалось «опрокидыванием одного из автомобилей с последующим наездом на пешеходов на пешеходном переходе», сообщили в полиции.

«В результате ДТП 5 пешеходов находятся в состоянии средней степени тяжести, 1 водитель — в тяжелом состоянии», — уточнили в ведомстве.

20 октября в Петербурге на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе водитель маршрутки проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с трамваем. Из-за аварии пострадало 16 человек.

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