В Совете Федерации объявили эвакуацию из-за подгоревшей еды

В столовой Совета Федерации сработала автоматическая пожарная сигнализация, была объявлена эвакуация, сообщили РБК в пресс-службе Совфеда.

«Причины срабатывания оперативно устранены», — сказали в пресс-службе. Совет Федерации продолжает работу в штатном режиме.

Эвакуацию объявили из-за того, что на кухне подгорела еда, рассказал РБК очевидец происшествия в Совфеде. ТАСС уточняет, что пленарное заседание не прерывали.

В ноябре 2017 года из приемной Госдумы и Совфеда эвакуировали около 400 человек. «РИА Новости» сообщали, что эвакуацию в Госдуме провели после анонимного звонка о бомбе. Позднее информация не подтвердилась.