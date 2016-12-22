В Москве эвакуировали людей из приемных Госдумы и Совета Федерации

Здание Госдумы на Воздвиженке, где расположены приемные депутатов нижней палаты парламента, эвакуировано. Об этом сообщил РБК депутат Андрей Свинцов.
«Нам не докладывают, в связи с чем [эвакуировали]. Сама работа в Госдуме на пострадала», — ответил он на вопрос, в связи с чем произошла эвакуация.
«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что из приемной Госдумы были эвакуированы более 200 человек после анонимного звонка о заложенной там бомбе.
Также около 200 человек эвакуировали из здания приемной Совета Федерации, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в ГУ МЧС по Москве. «Эвакуация прошла из здания, расположенного по адресу: Моховая, дом 7», — сообщил источник.
Позднее источник в Совете Федерации рассказал РБК, что здание было обследовано. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась.
Накануне, 15 ноября, думский комитет по безопасности и противодействию коррупции вместе с депутатами из законодательного комитета начали разработку предложения по ужесточению наказания за телефонный терроризм. Об этом заявил на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Массовые анонимные звонки о минировании зданий и объектов транспортной инфраструктуры начались в России в сентябре. Сообщения о заложенных бомбах получили в 75 регионах страны. ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм). По словам директора ФСБ Александра Бортникова, звонки совершали россияне из-за рубежа, которые имеют пособников в России. В Москве ущерб от анонимных звонков оценили в 150 млн руб., заявил замглавы столичного управления ФСБ Андрей Яценко.