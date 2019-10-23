Малышева дала советы на случай гипертонического криза

Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева вышла из больницы после гипертонического криза и дала советы, как действовать в такой ситуации. Свои рекомендации они изложила на своей странице в социальной сети Instagram.

В случае гипертонического криза ведущая рекомендует вызвать скорую, выпить капотен и не отказываться от госпитализации, даже если врачи смогли снизить давление. Она также посоветовала открыть дверь до прибытия врачей, чтобы они могли попасть в помещение, если пострадавший неожиданно потеряет сознание.

Сейчас Малышева, по ее словам, чувствует себя хорошо и вышла на работу.

Сегодня ночью Малышева, несмотря на гипертонический криз, сняла видео из машины скорой помощи, а также рассказала о своих ощущениях как пациента Боткинской больницы.