В Москве мужчина ограбил салон сотовой связи

Из салона сотовой связи ООО «Сеть» на улице Менжинского в Москве неизвестный похитил более 730 тыс. руб. Как сообщили РБК в ГУ МВД по Москве, это произошло 22 октября в 19:30 мск.

«Открыто похитил из подсобного помещения денежные средства в сумме 733 600 руб. и скрылся», — сообщили в пресс-службе ведомства. Лицо неизвестного молодого человека было закрыто шарфом. Он угрожал продавцу салона предметом, похожим на пистолет.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой» (ч. 3 ст. 162 УК РФ). По данной статье злоумышленнику может грозить до 12 лет лишения свободы.

Осенью 2017 года 23-летний уроженец Чечни попал под суд по статье «Разбой в особо крупном размере» за то, что трижды ограбил салон сотовой связи на улице Профсоюзной в Москве. В общей сложности он украл более 1,7 млн руб.

