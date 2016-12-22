В Москве под суд пойдет трижды ограбивший один салон связи мужчина

В Москве Гагаринская межрайонная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против 23-летнего уроженца Чечни, который обвиняется в трех ограблениях одного и того же салона сотовой связи. Два ограбления он совершил вместе с сообщниками. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России в своем Telegram-канале.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ направлено для рассмотрения в Гагаринский районный суд Москвы. Обвиняемый заключен под стражу. Личность сообщника не установлена, а уголовное дело против него выделено в отдельное производство.

Салон сотовой связи, на который были совершены нападения, находится на Профсоюзной улице в Москве. Первый раз мужчина ограбил его 1 декабря 2016 года вместе с сообщником. Когда в торговом зале не было покупателей, злоумышленники вошли в магазин в медицинских масках и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, потребовали открыть сейф. Из него они получили 570 тыс. руб. С витрин они взяли 12 смартфонов общей стоимостью не менее 77 тыс. руб. Обвиняемый ударил продавца и забрал у него мобильный телефон стоимостью 5 тыс. руб.

Второе ограбление этого салона уроженец Чечни совершил 6 февраля. Он направил на продавца и директора магазина предмет, похожий на пистолет, и потребовал открыть сейф. Директор магазина выдал ему 500 тыс. руб., которые были в сейфе.

Преступники снова пришли в салон вдвоем 23 февраля. В этот раз они унесли из магазина более 700 тыс. руб.