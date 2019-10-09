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Один из последних министров мэрии Москвы времен Лужкова уйдет в отставку
Один из последних министров московской мэрии времен Юрия Лужкова Владимир Петросян уйдет со своего поста. Временно исполняющей обязанности назначена его первый заместитель Александра Александрова
Владимир Петросян (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Министр правительства Москвы, глава департамента труда и соцзащиты населения Владимир Петросян уйдет в отставку. Указ был подписан на прошлой неделе, сейчас Петросян находится в отпуске, после которого уже на службу не вернется, рассказали РБК два источника в мэрии. Петросян возглавил департамент соцзащиты еще при мэре Юрии Лужкове в 2007 году.

Один из собеседников РБК в мэрии называет уход Петросяна «плановой ротацией». Другой считает, что его отставка связана с инициативой заместителя мэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, курирующей социальный блок в правительстве города. Эта отставка давно планировалась, говорит еще один собеседник в столичной мэрии.

Временно исполняющей обязанности министра назначена первый заместитель Петросяна Александра Александрова. Она относится к команде Раковой, утверждает один из собеседников РБК.

Работой Петросяна городские власти, «в целом, довольны», но Ракова после назначения заммэра начала требовать от своих подчиненных «ярких, ярчайших успехов», рассказал источник РБК.

Перестановки в московском правительстве произошли осенью прошлого года, после выборов мэра. Тогда место ранее возглавлявшей аппарат мэрии Раковой получила вице-мэр по экономической политике Наталья Сергунина, а Ракова была назначена главой социального блока, сменив на этой должности Леонида Печатникова.

РБК направил запрос в департамент труда и соцзащиты мэрии Москвы и пресс-службу мэрии.

Авторы: Евгения Кузнецова, Юлия Старостина
Теги: департамент труда и занятости населения, мэрия Москвы, Москва
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