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Пять человек погибли от отравления угарным газом в Челябинской области

Пять человек погибли от отравления угарным газом в Челябинской области. Еще двое пострадавших были отправлены в больницу в тяжелом состоянии. Как сообщает Следственное управление СК по Челябинской области, происшествие случилось утром 23 октября в одном из частных домов поселка Роза города Коркино.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ). По предварительным данным, неисправна была вытяжка системы отопления.

На месте происшествия работает и.о. руководителя следственного управления, следователи и сотрудники правоохранительных органов.

В начале апреля в Кемеровской области шесть человек погибли от отравления угарным газом в одном из жилых домов города Киселевска. В Следственном управлении СК по Кемеровской области сообщали, что дом отапливался с помощью печки, а дымоход не прочищали две недели.

Теги: угарный газ, происшествие
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