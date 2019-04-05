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Четверо детей задохнулись угарным газом в Кемеровской области

В Кемеровской области следователи возбудили уголовное дело по факту смерти шести человек, включая четырех детей в возрасте от 3 до 13 лет, в жилом доме Киселевска. Об этом сообщается на сайте регионального СУСК.

Информация о смерти шести человек поступила в правоохранительные органы в 09:30 (05:30 мск) 5 апреля.

По предварительным данным, накануне родители оставили четырех детей ночевать в доме у пожилых родителей, чтобы почистить печь в своем доме. Утром, когда они пришли за детьми, все шесть человек были найдены без признаков жизни. Вызванные медработники констатировали их смерть.

В ведомстве отметили, что дом пожилых людей отапливался с помощью печки. Известно, что хозяин дома две недели назад прочищал дымоход.

Как сообщил ТАСС источник в органах власти, все шесть человек погибли от отравления угарным газом. Данную информацию подтвердил источник РЕН ТВ.

Следователи завели дело по ч. 3 ст. 109 УК России «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». 

Теги: Кемеровская область, уголовное дело, смерть, дети
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