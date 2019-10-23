Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова

Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова. Направлен соответствующий запрос в госорган США. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

Отмечается, что посольство узнало о задержании Билалова из СМИ. Американские власти факт ареста пока не подтвердили.

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