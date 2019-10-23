Временные дамбы построили в районе происшествия с золотодобытчиками

Для понижения уровня воды в зоне затопления на реке Сисим были построены временные дамбы. Об этом сообщается на сайте МЧС по Красноярскому краю.

Установка гидротехнических сооружений позволила отсечь заводи основного русла реки и продолжить поисковые работы на месте происшествия, унесшего жизни 17 человек. Дальнейшие работы по возведению дамб для осушения территории запланированы на 23 октября.

В настоящий момент в районе бедствия кинологи обследовали 10 тыс. кв. м вокруг береговой линии реки Сисим. Как передает «РИА Новости» со ссылкой на местное учреждение «Спасатель», в месте затопления водолазы обнаружили три легковых автомобиля. Три человека по-прежнему числятся без вести пропавшими.

В ночь на 19 октября на реке Сейбе (приток Сисима) обрушилось пять дамб, из-за чего затопило рабочий поселок золотодобывающей артели «Сисим». По версии следствия, организация, занимающаяся добычей золота, возвела эти дамбы незаконно. Под арестом на два месяца оказались гендиректор артели, начальник горного участка и мастер компании «Сисим».