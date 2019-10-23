Жену Зеленского в Сети обвинили в неуважении к императору Японии

Пользователи Сети раскритиковали наряд супруги украинского президента Елены Зеленской, выбранный для приема у императора Японии Нарухито.

Причиной критики стал цвет наряда первой леди: она надела платье в пол и перчатки бледно-желтого цвета. Как отметили пользователи Сети, представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальные приемы в Японии, поскольку его в своих нарядах традиционно могут использовать только члены императорской семьи. Некоторые комментаторы посоветовали Зеленской сменить стилиста-«диверсанта» и уважать протокол.

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Запрещенные цвета появились в Японии в VIII веке. Их использование традиционно под запретом и сейчас, однако это не закреплено в законе. Так, одежду сумахового цвета мог носить лишь император, и традиция красить его церемониальный наряд в этот цвет сохранилась до сих пор.

21 октября президент Украины Владимир Зеленский отправился в Японию на интронизацию Нарухито, который стал 126-м японским императором. Его отец, бывший император Акихито, отрекся от престола 30 апреля. В рамках поездки украинский лидер также встретится с премьером Японии Синдзо Абэ и руководителями обеих палат парламента страны.