Пенс подтвердил вывод курдских формирований с севера Сирии

Курдские формирования покинули безопасную зону в Сирии, сообщил вице-президент США Майк Пенс в ходе выступления на вечере Heritage Foundation, трансляция которого велась в Twitter-аккаунте политика.

Пенс сообщил, что от командующего Демократическими силами Сирии ранее было получено письмо, в котором он сообщил о выведении всех формирований из безопасной зоны под контролем турецкой стороны. Он отметил, что сейчас есть возможность для постоянного, «прочного перемирия».

Ранее о завершении вывода курдских боевиков из «безопасной зоны» сообщило Минобороны Турции. В ведомстве заявили о завершении военной операции, отметив, что сейчас нет необходимости в следующей.

Турция проводила военную операцию в Сирии против курдских боевиков с 9 октября. Против ее действий высказались США и ряд европейских стран. 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о перемирии: за 120 часов курды должны были покинуть прилегающие к Турции территории на севере Сирии, а Соединенные Штаты взамен обязались отменить санкции против Анкары за проведение военной операции.

22 октября президент России Владимиром Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры, по итогам которых был принят меморандум о взаимопонимании по ситуации в Сирии. Полученные в ходе встречи решения российский лидер назвал важными и судьбоносными.