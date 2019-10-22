Бывший кавээнщик стал постпредом главы Калмыкии

Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Калмыкии при президенте России. Об этом сообщил у себя в Instagram глава Калмыкии Бату Хасиков.

«Принял решение назначить Сангаджи Андреевича постоянным представителем главы Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия», — написал он.

Ранее, как писал РБК, Хасиков собирается выдвинуть Тарбаева в сенаторы.

Материал дополняется.