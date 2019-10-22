Политика , 22 окт, 22:48
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Бывший кавээнщик стал постпредом главы Калмыкии
Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем главы Калмыкии при президенте России. Об этом сообщил у себя в Instagram глава Калмыкии Бату Хасиков.
«Принял решение назначить Сангаджи Андреевича постоянным представителем главы Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации — заместителем председателя правительства Республики Калмыкия», — написал он.
Ранее, как писал РБК, Хасиков собирается выдвинуть Тарбаева в сенаторы.
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