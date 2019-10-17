СБУ заподозрила экс-замминистра экономики Украины в работе на Россию

Неназванный экс-чиновник вместе с группой лиц, по версии Службы безопасности Украины, вступил в преступный сговор для оказания иностранному государству помощи в «проведении подрывной деятельности» против республики

Главное следственное управление Службы безопасности Украины (СБУ) ведет расследование по статье о госизмене в отношении бывшего заместителя министра экономики. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на судебные документы Шевченковского районного суда. Информацию подтверждают «Украинские новости» также со ссылкой на материалы суда. Имя чиновника не раскрывается.

Из документов суда следует, что расследование ведется с 5 июня. По версии СБУ, с 2017 года по настоящее время экс-замминистра экономики вместе с группой лиц «в ущерб обороноспособности и экономической безопасности Украины» предоставили иностранному государству помощь «в проведении подрывной деятельности против Украины». Кроме бывшего замминистра под подозрения попали неназванные гражданин США, представитель американской компании Gray Fox Logistics и гражданин Украины, работавший директором Государственного предприятия «Украинский центр «Безопасность».

СБУ полагает, что в августе 2015 году, гражданин США по заданию спецслужб России должен был добыть сведения о планах поставки оружия и боеприпасов в украинскую армию, для чего прибыл из России на Украину. Там, по версии СБУ, он должен был установить контакты с сотрудниками Минэкономразвития и государственных предприятий, задействованных в реализации государственного оборонного заказа. Узнав о планах украинской стороны наладить серийное производство снарядов 152 и 155 мм, гражданин США якобы вступил с бывшим заместителем министра экономического развития и директором «Безопасности» в преступный сговор, чтобы этому воспрепятствовать.

Имена фигурантов, в отношении которых ведется расследование, также не названы. Директором ГП «Украинский центр «Безопасность» является Владислав Глазунов, заместителем министра экономики, отвечающими за оборонную сферу, с июля 2016 по сентябрь 2019 года был Юрий Бровченко, напоминают «Украинские новости».