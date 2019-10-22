СК начал проверку в связи с гибелью шахтеров на руднике «Норникеля»

СК начал проверку в связи с гибелью шахтеров на руднике «Норникеля»

Следователи начали проверку по факту гибели трех человек на руднике «Норникеля» «Таймырский». Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следователей, во время горных работ на глубине 1345 м по неустановленной причине погибли трое рабочих в возрасте 40, 45 и 49 лет. Сейчас на месте происшествия работает следователь.

«Норникель» сообщал, что из-за ЧП 22 октября пострадали еще несколько человек. Для спасательных работ на рудник прибыла военизированная горноспасательная часть.«Норникель» организовал внутреннее расследование в связи с инцидентом.

После сообщения о происшествия акции холдинга на Московской бирже упали 1,37% — до 16 082 руб.

Рудник «Таймырский» занимается разработкой сульфидных медно-никелевых руд и занимает первое место по добыче меди, никеля и кобальта среди предприятий «Норникеля».