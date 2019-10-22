Акимов назвал проблему кадров основной на пути к цифровому государству

Акимов назвал проблему кадров основной на пути к цифровому государству

Государству практически невозможно стать привлекательным работодателем для ИТ-специалистов. Об этом сообщил вице-премьер России Максим Акимов, выступая на форуме «Открытые инновации», передает корреспондент РБК.

Вице-премьер назвал проблему кадров одним из основных вызовов, стоящих на пути цифровой трансформации России.

«Это пик наших сложностей, почти нерешаемая задача, потому что здесь мы вступаем в очень конкурентную область», — заявил Акимов, отметив, что государство является «сложным и где-то даже токсичным» работодателем с низкой оплатой труда.

Вице-премьер также заявил, что в будущем государства будут «либо цифровыми, либо никакими».