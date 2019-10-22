Госдума поддержала законопроект о защите генетических данных

Государственная дума на пленарном заседании 22 октября в первом чтении приняла поправки в Федеральный закон «О персональных данных».

Изменения касаются биометрических сведений, характеризующих генетические особенности человека. Их предлагается отнести к персональным данным и установить на них дополнительную защиту.

По словам спикера парламента Вячеслава Володина, законопроект должен устранить правовой пробел в части защиты информации о человеке. В нынешнем виде закон позволяет собирать генетические материалы граждан без их ведома, отметил он.

«В современном мире такая информация представляет большой интерес не только для коммерческих компаний, но и для разного рода мошенников», — отметил Володин.

Законопроект был внесен в Госдуму в июле 2019 года. Роспотребнадзор пояснял, что полученную из биоматериала информацию о человеке необходимо защитить дополнительно.