Суд в Польше продлил арест экс-главы НПО «Космос»

Окружной суд Варшавы продлил срок ареста бывшему руководителю строительной компании НПО «Космос» Андрею Чернякову, которого Россия объявила в международный розыск по подозрению в мошенничестве. Черняков останется под стражей до 24 апреля, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

В суд также поступило прошение прокурора выдать Чернякова России, но пока неизвестно, когда будет рассматриваться этот вопрос.

В суде не ответили на звонки РБК. В посольстве России в Варшаве заявили РБК, что не обладают информацией по поводу Чернякова.

В России Чернякова подозревают в том, что он причастен к хищению 11 млрд руб., выданных «Космосу» в кредит под строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Кредит был выдан в Банке Москвы, Черняков выступил поручителем по кредиту. «Космос» перестал обслуживать кредит, а Черняков бежал в Великобританию. Его объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск.

В апреле прошлого года «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, сообщил о том, что в Великобритании Чернякову и его супруге может грозить тюрьма из-за того, что они не раскрыли свои активы. В декабре газета писала, что Черняков после этого перебрался из Великобритании в Германию, где у него есть вид на жительство и недвижимость, а затем направился в Польшу, откуда собирался лететь в Киев. Но в аэропорту Варшавы его задержали из-за того, что он был объявлен Москвой в международный розыск.