В Якутии в сумке пассажира автобуса нашли золото почти на 10 млн руб.

В Якутии в сумке пассажира автобуса нашли золото почти на 10 млн руб.

В Якутии сотрудники полиции выявили незаконный оборот природного золота на сумму более 9,5 млн руб. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские остановили на 987-м км автодороги Р504 «Колыма» микроавтобус, который следовал из Якутии в Магаданскую область. Полицейские провели обыск, и в сумке для ноутбука одного из пассажиров обнаружили сверток с металлом желтого цвета. Экспертиза показала, что обнаруженный металл - золото, общим весом 3 кг. Его стоимость превышает 9,5 млн руб.

Сотрудники правоохранительных органов завели дело по ч.1 ст.191 УК России «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга».

По подозрению в совершении преступления полицейские задержали пассажира, которым оказался ранее судимый 46-летний житель Магаданской области. По его словам, найденное у него золото он купил в поселке Усть-Нера в Якутии для перепродажи.