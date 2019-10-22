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Технологии и медиа ,  
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Госкомиссия отложила выделение радиочастот для школ и Росгвардии
Ростелеком RTKM ₽79,71 +0,1% Купить

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, является основным органом в России, который распределяет этот ресурс) на заседании во вторник, 22 октября, перенесла рассмотрение вопроса о выделении «Ростелекому» полосы частот ‪2300–2400‬ МГц в 83 регионах, а компании «Миранда-медиа» (оказывает услуги доступа в интернет в Крыму, 20% принадлежит «Ростелекому») — в Крыму и Севастополе. Об этом сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов по итогам заседания, передает корреспондент РБК.

«Было активное обсуждение, решили дополнительно проработать вопрос», — отметил Иванов. По его словам, звучали различные предложения — от выделения «Ростелекому» только части частот в указанном диапазоне до проведения торгов на весь ресурс. Вернуться к рассмотрению этого вопроса ГКРЧ планирует на следующем заседании, в декабре.

Комиссия планировала выделить частоты указанным компаниям без торгов для подключения к интернету социально значимых объектов. Согласно национальной программе «Цифровая экономика», к подобным объектам относятся школы, госорганы, территориальные избиркомы, фельдшерско-акушерские пункты, пункты пожарных и полиции, объекты Росгвардии. Ранее Минкомсвязь выбрала «Ростелеком» единственным исполнителем по оказанию услуг беспроводного доступа в интернет на этих объектах в период 2019–2020 годов.

Однако против выделения ресурса «Ростелекому» и его «дочке» ранее выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По мнению ведомства, выделение частот без проведения торгов нарушит закон «О связи» и лишит бюджет страны нескольких миллиардов рублей, которые можно было бы получить на аукционе. Комиссия планирует выделить частоты «Ростелекому» и «Миранде-медиа» на десять лет, тогда как госконтракт на предоставление услуг доступа в интернет социально значимым объектам закончится в конце 2020 года.
Кроме того, МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») написали письмо вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой поручить Минкомсвязи и заинтересованным федеральным ведомствам «не допустить» выделения этой полосы «на эксклюзивной основе» и оценить целесообразность ее использования всеми участниками рынка в период перехода на технологию мобильной связи пятого поколения. Если частоты ‪2300–2400‬ МГц будут выделены только для оказания специфичных услуг в отдельных местах расположения социально значимых объектов, в России «может быть утерян потенциальный ресурс будущих сетей 5G на фоне объективных сложностей с выделением других диапазонов частот», предупреждала «тройка». Операторы указывали, что целесообразно было бы провести аукционы на подключение социально значимых объектов к мобильному интернету на определенных территориях.

До сих пор частоты 2,3–2,4 ГГц были заблокированы силовиками. Как сообщил Олег Иванов после заседания ГКРЧ, в разных регионах диапазон занят по-разному.
Представитель «Ростелекома» ранее заявлял, что частоты необходимы компании для подключения к мобильному интернету 13 тыс. социально значимых объектов. При этом он подчеркивал, что сейчас невозможно оценить, какой именно объем выделяемых радиочастот можно будет использовать, поскольку этот диапазон находится в совместном использовании служб Минобороны и МВД.

Теги: радиочастоты, «Ростелеком»
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