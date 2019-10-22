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Россияне оценили свое влияние на события в стране

Большинство граждан России, 58%, считают, что никак не могут повлиять на то, что происходит в стране. О результатах опроса сообщает Левада-центр.

Социологи задавали респондентам вопросы о том, насколько они ощущают себя способными влиять на события в семье, на работе, дома или во дворе, а также на события в городе, где они живут, и в целом в стране.

О своей возможности в той или иной мере повлиять на происходящие в стране события заявили чуть больше 38% респондентов, из них 5% опрошенных уверены, что могут влиять на происходящее в полной мере, а 6% заявили, что могут оказывать существенное влияние. Еще 27% опрошенных отметили, что могут оказывать незначительное влияние.

В прошлом году доля тех, кто считал, что может полностью влиять на события в стране, составляла 10%, а еще годом раньше — также 5%.

Общество
Россияне почувствовали больше ответственности за происходящее в стране

Эксперты также спрашивали респондентов, ощущают ли они личную ответственность за то, что происходит в России. О том, что они испытывают чувство личной ответственности, заявили 13% опрошенных, еще 16% сообщили, что ощущают ее в значительной мере.

Не считают себя ответственными 39% участников опроса, а 28% отметили, что чувствуют свою ответственность за происходящее незначительно.

Опрос проводился 26 сентября–2 октября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1601 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах Федерации.

Теги: Левада-центр, опрос
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