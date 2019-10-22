Россияне оценили свое влияние на события в стране

Большинство граждан России, 58%, считают, что никак не могут повлиять на то, что происходит в стране. О результатах опроса сообщает Левада-центр.

Социологи задавали респондентам вопросы о том, насколько они ощущают себя способными влиять на события в семье, на работе, дома или во дворе, а также на события в городе, где они живут, и в целом в стране.

О своей возможности в той или иной мере повлиять на происходящие в стране события заявили чуть больше 38% респондентов, из них 5% опрошенных уверены, что могут влиять на происходящее в полной мере, а 6% заявили, что могут оказывать существенное влияние. Еще 27% опрошенных отметили, что могут оказывать незначительное влияние.

В прошлом году доля тех, кто считал, что может полностью влиять на события в стране, составляла 10%, а еще годом раньше — также 5%.