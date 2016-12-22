Россияне почувствовали больше ответственности за происходящее в стране

Ответственность россиян за происходящее в стране резко выросла, следует из опроса «Левада-центра». Выросла и доля россиян, которые считают, что могут повлиять на происходящие события

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Доля россиян, которые чувствуют ответственность за происходящее в стране, за последний год выросла с 9% до 28%. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного «Левадой-центром».

Параллельно выросла и доля россиян, которые чувствуют ответственность за то, что происходит в их городе. Если год назад таких было 14%, то теперь 32%, свидетельствуют данные опроса. Выросло и число россиян, чувствующих ответственность за ситуацию в своей семье — 92% против 91% годом ранее.

Также заметно увеличилась доля россиян, считающих, что они могут повлиять на происходящие события. Для страны в целом этот показатель вырос с 5 до 10%, для города — с 9 до 16%. Доля тех, кто уверен в своей способности повлиять на происходящее в семье, напротив, сократилась до 86%, в то время как год назад таких было 89%.

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия, комментируя в беседе с изданием результаты опроса, объяснила рост осознания россиян своей ответственности в отношении города и страны «социально-политическим контекстом».

По ее мнению, данный контекст «перенаправил внимание россиян с внешнеполитических событий на внутрироссийские — пенсионную реформу, рост цен». «На это указывает снижение интереса к международной повестке и возвращение обеспокоенности проблемами бедности, падения доходов, которые и спровоцировали рост декларируемой «гражданской осознанности», — считает она. В то же время, замечает она, ответственность за страну у россиян остается декларируемой и не перетекает в реальные действия.

Политолог Николай Петров в беседе с «Ведомостями» также связывает подобные результаты опроса с пенсионной реформой, а также недавними региональными выборами. Осознание того факта, что твое голосование может повлиять на общий результат, привело к тому, что явка во вторых турах губернаторских выборов неожиданно оказалась выше, чем в первых, отметил собеседник. Он уверен, что подобная практика отразится и на последующих голосованиях в других регионах.