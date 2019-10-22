Промысловое судно в Баренцевом море запросило помощи

Промысловое судно МК-0355 «Полярис» подало сигнал с просьбой о помощи в Баренцевом море, сообщил РБК оперативный дежурный службы наблюдения за флотом Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

По его словам, трал (рыболовная сеть. — РБК) судна намотался на винто-рулевую группу, в результате чего оно потеряло ход. На борту «Поляриса» находятся десять человек, никто из них не пострадал.

«Судно лежит в дрейфе в ожидании подхода буксира. Никакой угрозы для окружающей среды нет. В течение часа-полтора подойдет спасательный буксир и потащит судно в Мурманск. Завтра приведет», — сказал представитель службы.

Ранее сегодня сигнал о бедствии подал российский ледокол «Тор», который в этот момент находился у берегов Норвегии. По информации службы спасения Норвегии, в районе, где было судно, бушевал шторм. К ледоколу, на борту которого были 33 человека, отправили помощь, но экипаж смог самостоятельно возобновить его работу.

Как позднее объяснил «Росморпорт», сигнал SOS был подан автоматически, так как из-за тяжелых погодных условий судно было обесточено. Через два часа после обесточивания члены экипажа полностью восстановили работу всех судовых систем.