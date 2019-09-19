В Москве в общественном туалете нашли брошенного младенца

Уборщица нашла брошенного новорожденного ребенка в одном из столичных общественных туалетов, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

По его словам, уборщица сразу вызвала наряд скорой помощи. «Врачи своевременно реанимировали младенца, откачав ему воду из легких. Известно, что матерью младенца является приезжая из ближнего зарубежья», — добавил источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили данные о найденном ребенке, и рассказали, что инцидент произошел на проспекте Андропова. «Сейчас он доставлен в медучреждение. Сотрудники полиции установили мать ребенка, ее опрашивают. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказали в ведомстве.

В июне в петербургском районе Колпино на улице была найдена новорожденная девочка. Скорая помощь доставила ребенка в больницу, где сообщили, что он родился за 2–3 часа до обнаружения.

