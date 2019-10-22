Росстат назвал сферы деятельности с самым быстрым ростом зарплат

Росстат опубликовал данные о сферах труда с наибольшим ростом заработных плат в России за 2017–2018 годы.

Согласно представленной информации, больше всего зарплата увеличилась у работников области здравоохранения и социальных услуг. За два года она выросла на 25% со среднемесячной с 31980 руб. до 40027 руб.

На втором месте оказалась сфера добычи сырой нефти и природного газа. Сотрудники этой деятельности стали зарабатывать в 2018 году на 23% больше, чем в предыдущем. Оплата их труда возросла с 104 тыс. до 127,7 тыс. руб.

Заметный рост зарплат также был отмечен в области лесоводства и лесозаготовок (на 18%, до 32,7 тыс. руб.), добычи металлических руд (на 16%, до 70,7 тыс. руб.), научной и технической деятельности (на 16%, до 66,2 тыс. руб.) строительстве до 38,5 тыс. руб. (на 14%) и образовании (на 14%, до 34,3 тыс. руб.).