СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на Орском НПЗ

СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на Орском НПЗ

Следственное управление по Оренбургской области проводит доследственную проверку по факту аварии на Орском НПЗ, в результате которой пострадали девять человек.

По предварительным данным ведомства, рабочие завода и подрядной организации получили отравление, когда готовили к ремонту установку гидроочистки резервуара дизельного топлива на территории ПАО «Орскнефтеоргсинтез».

Проверку на предприятии также проводит прокуратура. Она должна дать оценку соблюдению на производстве норм промышленной безопасности и правил охраны труда.

Об отравлении стало известно накануне, вечером 21 октября. На НПЗ сообщили, что отравились семеро — трое работников завода и четверо сотрудников подрядной организации.

В пресс-службе минздрава Оренбургской области РБК утром 22 октября сообщили, что в общей сложности пострадали девять человек. «Cемь госпитализированы по скорой, а двое обратились сами позже», — сообщили в минздраве. Два человека находятся в тяжелом состоянии, остальные семь в средней тяжести в терапевтическим отделении, добавили там.