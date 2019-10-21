Семь человек отравились в ходе ремонтных работ на Орском НПЗ

Семь человек отравились в ходе ремонтных работ на Орском НПЗ

Семь человек отравились при проведении ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом РБК сообщили в пресс-службе предприятия.

«Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь», — сказали в пресс-службе.

В НПЗ добавили, что инцидент произошел на установке гидроочистки дизельного топлива. Отравились трое работников завода и четверо — из подрядной организации.

В конце сентября 2017 года в Оренбургской области разгерметизировалась нефтяная скважина, в результате чего произошли выбросы сероводорода в атмосферу. Скважина принадлежит «Газпромнефть-Оренбург». В компании сообщали, что инцидент произошел во время ремонтных работ, проводимых Бузулукской нефтесервисной компанией.