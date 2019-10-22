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В Сети появилось видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

Хабаровское издание DVHAB.RU опубликовало видео поединка росгвардейца из Бурятии за краповый берет. От полученных во время боя травм мужчина впал в кому и умер, не приходя в сознание.

На кадрах одноминутного ролика видно, как боец почти не реагирует на удары человека, которого портал называет «инструктором». После очередного удара росгвардеец падает на землю. Наблюдавшие коллеги поддерживают бойца криками «Давай! Вставай!».

20 октября о смерти росгвардейца РБК сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, боец получил травму во время соревнований и был оперативно госпитализирован, однако погиб, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь. После его смерти Росгвардия организовала служебное расследование. Согласно данным портала Dvhab.ru, погибший ранее служил в «горячих точках».

Краповый берет — головной убор высшей формы отличия, который присваивается после прохождения сложных квалификационных испытаний и является предметом гордости.

Теги: Росгвардия, бой, видео
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