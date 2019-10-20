В Хабаровске на соревнованиях погиб росгвардеец

Боец Росгвардии погиб в Хабаровске во время проведения соревнований. Об этом сообщил РБК официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Во время соревнований боец получил травму и был оперативно госпитализирован [в госпиталь], где врачи попытались ему оказать квалифицированную помощь. Однако усилия оказались напрасными, парень умер», — сообщил Грибакин.

Он отметил, что по факту случившегося назначено служебное расследование.

Как сообщает портал Dvhab.ru со ссылкой на источник, инцидент произошел при сдаче экзамена на краповый берет (головной убор высшей формы отличия, который присваивается после прохождения сложных квалификационных испытаний и является предметом гордости. — РБК). Погибший — сотрудник Росгвардии из Бурятии «с опытом горячих точек», заявил собеседник издания. Он также подтвердил, что мужчина смог дойти до этапа единоборств, однако на ринге ему проломили череп. В результате росгвардеец впал в кому и умер, не приходя в сознание, отметил источник.