Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Проект Hi-Tech Mail.ru выяснил, какую бытовую технику россияне считают самой бесполезной. Результаты опроса портала есть в распоряжении РБК.

Самой бесполезной покупкой опрошенные назвали мультиварку — 18% из тех, кто ее купил, теперь жалеют о потраченных деньгах. Почти не используют большинство участников опроса также отпариватели, роботы-пылесосы, хлебопечки и парогенераторы, следует из результатов исследования. Кроме того, без дела у россиян часто стоят электрические обогреватели.

При этом робот-пылесос возглавляет рейтинг самой желанной техники. О своем желании иметь такой прибор заявили 34%. Немного уступают им посудомоечные машины и кофеварки — 28% и 23% соответственно.

Портал также спросил у пользователей, какой бытовой техникой они пользуются. Оказалось, что чаще всего в домах россиян включают микроволновку, блендер, посудомоечную машину, мясорубку и мультиварку.

Самыми распространенными приборами в домах россиян стали микроволновые печи (есть у 84% опрошенных), блендеры (77%) и мясорубки (62%). «Бесполезными» электрическими обогревателями и мультиварками владеют по 59% респондентов.

Большинство опрошенных перед покупкой внимательно изучают отзывы в Сети, а также обращают внимание на функциональность прибора (78%). Цена и производитель интересуют 70% и 60% соответственно. О том, что решающим фактором для положительного решения о покупке являются отзывы в интернете, сообщили 49%. Размер бытового прибора важен для 27%, а еще 16% ориентируются на рекомендации друзей.

Опрос проводился среди российских пользователей Hi-Tech Mail.ru с 10 по 31 октября. На вопросы ответили чуть более 5 тыс. человек.