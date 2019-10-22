Авиакомпанию «Глобус» оштрафовали за задержку рейса на 44 часа

Авиакомпанию «Глобус» (входит в S7) оштрафовали на 50 тыс. руб. за 44-часовую задержку рейса. Об этом сообщается на сайте Западно-сибирской прокуратуры.

Из сообщения следует, что в августе 2019 года пассажиры «Глобуса», вылетавшие из Тивата (Черногория) в Москву, ожидали рейс 44 часа 15 минут, так как «Глобус» не смог своевременно предоставить резервный самолет. Штраф был наложен в соответствии с ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии).

Задержка рейса произошла 4 августа из-за повреждения Boeing 737-800 наземными службами аэропорта в Черногории. Пассажиры прилетели в Москву резервным бортом только 6 августа.

В апреле этого года суд также оштрафовал «Глобус» на 50 тыс. руб. за задержки четырех рейсов более чем на два часа. Две из них составили более девяти часов. Задержки произошли на рейсах Новосибирск — Камрань, Новосибирск — Благовещенск и обратных рейсах.