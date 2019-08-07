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Полюс ₽7 200 (+6,01%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,86%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Авиакомпания «Глобус» задержала вылет рейса из Черногории на 40 часов

Новосибирская транспортная прокуратора организовала проверку из-за того, что авиакомпания «Глобус» задержала вылет регулярного рейса из Черногории. Сообщение об этом опубликовано на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Задержка произошла из-за повреждения судна Boeing 737-800 наземными службами аэропорта Тиват в Черногории. В результате вылет рейса Тиват — Москва 4 августа был задержан более чем на 40 часов. 6 августа пассажиры были доставлены в Москву на резервном самолете авиакомпании.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Глобус» и S7.

В конце апреля суд оштрафовал авиакомпанию «Глобус», которая входит в состав холдинга S7, на 50 тыс. руб. из-за задержки четырех рейсов более чем на два часа. Дважды рейсы задерживали более чем на девять часов. Задержки произошли на рейсах Новосибирск — Камрань, Новосибирск — Благовещенск и обратных рейсах.
 

Теги: «Глобус», задержка рейса, Черногория
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