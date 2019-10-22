Вертолеты ВКС приземлились в сирийском аэродроме Табка

Вертолеты Воздушно-космических сил России (ВКС) приземлились на военном аэродроме Табка в провинции Ракка на севере Сирии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В 2014 году аэродром заняли боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). В 2017 году он перешел под контроль оппозиционных «Сил демократической Сирии» (СДС). Позже там появилась американская военная база.

По словам сирийского командира, сейчас военные разбирают на аэродроме завалы бетона, которые образовались после подрыва взлетно-посадочной полосы и убирают разбитую технику на летном поле, передает ТАСС. «Сейчас аэродром наш, и больше мы отсюда не уйдем», — добавил он.

С 9 октября Турция проводит военную операцию на северо-востоке Сирии. Как заявлял турецкий лидер Рейджеп Тайип Эрдоган, она направлена на обеспечение безопасности приграничных турецких территорий.

Перед началом военных действий силы международной коалиции, возглавляемой США, начали вывод своих войск с территории проведения операции. Американцы покинули города Манбидж и Кобани, а затем полностью ушли из провинций Алеппо и Ракка. В воскресенье, 20 октября, американски военные полностью разрушили базу ВВС Аль-Кулаиб в северной Сирии.