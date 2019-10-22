Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России

Спрос на бензин в 2019 году упал на 1%, что является рекордным показателем за последние четыре года. Об этом «Известиям» сообщили эксперты исследовательской группы «Петромаркет» и агентства «Аналитика товарных рынков».

По данным экспертов, спрос на бензин в период с января по сентябрь 2019 года упал на 1%, при этом в июле этот показатель доходил до 1,4%. По словам специалистов «Петромаркета», 1% — серьезное падение, так как в 2016 и 2017 годах спрос снижался на 0,4% и 0,3% соответственно, а в 2018 году он вырос на 0,4%. Последнее серьезное падение спроса наблюдалось в 2015 году, тогда он снизился на 1,9%.

В «Петромаркете» также отметили, что падение спроса на топливо может быть обусловлено снижением потребительской активности, а также переходом автовладельцев на более дешевый газ.

По словам руководителя аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, снижение спроса на бензин также связано с тем, что люди пересаживаются на общественный транспорт или такси.

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованным в сентябре, 47% опрошенных водителей рассматривают возможность реже использовать автомобиль из-за дорогого бензина. Другими причинами для сокращения пользования личным автомобилем стали дорогое обслуживание машины (страхование и налоги) — 16% респондентов, финансовые трудности и попытки экономить бюджет — 15%, а также большая загруженность дорог — 14%, забота об окружающей среде — 8% и плохое состояние дорог — 7%.