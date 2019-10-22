Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 63,76 (-0,19) Quote, 21 окт, 12:56
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 71,17 (+0,04) Quote, 21 окт, 12:56
Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России Общество, 04:38 Моралес на фоне протестов стал лидером президентских выборов в Боливии Политика, 04:34 В Северной Ирландии легализовали однополые браки и аборты Общество, 04:17 Горбачев назвал победителей в Холодной войне Политика, 03:34 СМИ сообщили о страховании добровольных пенсионных накоплений россиян Общество, 03:07 Оргкомитет представил логотип Олимпиады 2024 года Спорт, 02:47 Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России Бизнес, 02:33 Три человека погибли в результате ДТП в Воронежской области Общество, 02:30 NBC узнал о подготовке Пентагоном плана по выводу войск из Афганистана Политика, 02:20 Журнал France Football объявил имена номинантов на «Золотой мяч» Спорт, 01:44 Постпредство России посоветовало НАТО приобрести учебники истории Политика, 01:42 СМИ назвали версию убийства депутата и ее семьи в Подмосковье Общество, 01:20 Глава NASA заявил о необходимости присутствия граждан США на МКС Политика, 00:59 На уральском заводе эвакуировали 50 рабочих из-за разлива жидкой меди Общество, 00:30
Общество ,  
0 
Эксперты сообщили о рекордном падении спроса на бензин в России

Спрос на бензин в 2019 году упал на 1%, что является рекордным показателем за последние четыре года. Об этом «Известиям» сообщили эксперты исследовательской группы «Петромаркет» и агентства «Аналитика товарных рынков».

По данным экспертов, спрос на бензин в период с января по сентябрь 2019 года упал на 1%, при этом в июле этот показатель доходил до 1,4%. По словам специалистов «Петромаркета», 1% — серьезное падение, так как в 2016 и 2017 годах спрос снижался на 0,4% и 0,3% соответственно, а в 2018 году он вырос на 0,4%. Последнее серьезное падение спроса наблюдалось в 2015 году, тогда он снизился на 1,9%.

В «Петромаркете» также отметили, что падение спроса на топливо может быть обусловлено снижением потребительской активности, а также переходом автовладельцев на более дешевый газ.

По словам руководителя аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова, снижение спроса на бензин также связано с тем, что люди пересаживаются на общественный транспорт или такси.

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованным в сентябре, 47% опрошенных водителей рассматривают возможность реже использовать автомобиль из-за дорогого бензина. Другими причинами для сокращения пользования личным автомобилем стали дорогое обслуживание машины (страхование и налоги) — 16% респондентов, финансовые трудности и попытки экономить бюджет — 15%, а также большая загруженность дорог — 14%, забота об окружающей среде — 8% и плохое состояние дорог — 7%.

Теги: бензин, спрос
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
На московских заправках выросли цены на бензин
Экономика
Россияне заявили о готовности реже ездить на машине из-за цен на бензин
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter