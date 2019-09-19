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Россияне заявили о готовности реже ездить на машине из-за цен на бензин

Большинство россиян считают, что высокая стоимость бензина может стать возможной причиной отказа от частого использования автомобиля. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Возможность реже использовать автомобиль из-за дорогого бензина рассматривают 47% опрошенных. Среди других причин: дорогое обслуживание автомобиля, его страхование и налоги — 16% опрошенных, финансовые трудности и попытки экономить бюджет — 15%, а также большая загруженность дорог — 14%, забота об окружающей среде — 8% и плохое состояние дорог 7%.

При этом 22% респондентов сообщили, что не могут реже использовать автомобиль, так как их работа связана с вождением. Также опрошенные заявили о необходимости возить детей в школу, дополнительные секции и другие учреждения (14%) и ездить на работу (13%). Еще 9% не могут отказаться от частого использования автомобиля, так как испытывают потребность ездить на машине в магазин и по личным делам, а 8% не хотят отказываться от комфорта и экономии времени.

Результаты опроса также показали, что у 67% российских семей есть автомобиль.

Теги: автомобиль, бензин
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