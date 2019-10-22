Три человека погибли в результате ДТП в Воронежской области

Три человека погибли в результате ДТП на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 664 км трассы М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области. Легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с грузовиком MAN, который двигался по встречной полосе движения. В результате погибли водитель (1994 года рождения) и два пассажира легкового автомобиля.

В воскресенье, 20 октября, на трассе «Таврида» в Крыму лоб в лоб столкнулись ВАЗ и микроавтобус Mercedes-Benz. По данным полиции, водитель ВАЗа выехал на встречную полосу, по которой в этот момент двигался Mercedes. В результате погиб 25-летний водитель легковушки. Водитель и пассажиры микроавтобуса, в том числе один ребенок, получили травмы и были госпитализированы.