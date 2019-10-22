Постпредство России посоветовало НАТО приобрести учебники истории

В постпредстве России при НАТО посоветовали Североатлантическому альянсу приобрести книги об истории Второй мировой войны вместо военной формы, предназначенной для проведения операций при температуре 40 градусов ниже ноля. Об этом говорится на странице постпредства в Twitter.

Как следует из сообщения, НАТО намерено приобрести 78 тыс. комплектов зимней военной формы на сумму € 70 млн. «Для того, чтобы доказать оборонительное военное планирование НАТО? Может быть стоит приобрести книги об истории Второй мировой войны?», — написали в постпредстве.

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