Мария Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательстве в выборы США

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на слова основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга о том, что Россия, Китай и Иран вмешиваются в выборы в США. Об этом она написала в Facebook.

«Вот вам и «фейкньюз в соцсетях». Дешево и сердито», — написала Захарова.

Ранее Цукерберг в интервью NBC News заявил, что Россия, Китай и Иран вмешиваются в выборы в США. «Мы видим сегодня, что Россия, Иран и Китай все более изощренными тактиками пытаются вмешаться в выборы», — сказал он.

Facebook также удалил четыре группы учетных записей, которые, по данным соцсети, участвовали в кампаниях вмешательства в политику США и других странах мира. В частности были удалены 135 аккаунтов в Facebook, а также 26 страниц, четыре группы и 21 аккаунт в Instagram, созданные в Иране. По данным соцсети, их деятельность была направлена на США, Северную Африку и Латинскую Америку.