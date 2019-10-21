В Сети появились фото с места крушения вертолета украинского экс-министра

Украинская полиция опубликовала фотографии с места крушения вертолета в Полтавской области, в результате которого погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой.

Вертолет Robinson 44 упал в Оржицком районе Полтавской области на территории приусадебного участка. Он летел из Киева. После падения вертолета начался пожар.

В результате ЧП погиб пилот. Позднее стало известно, что погибшим является экс-министр. Кутовому было 43 года. В 2016–2018 годах он был министром аграрной политики и продовольствия, до этого был депутатом Верховной рады.