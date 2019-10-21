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В Сети появились фото с места крушения вертолета украинского экс-министра

Фото: pl.npu.gov.ua

Украинская полиция опубликовала фотографии с места крушения вертолета в Полтавской области, в результате которого погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой.

Вертолет Robinson 44 упал в Оржицком районе Полтавской области на территории приусадебного участка. Он летел из Киева. После падения вертолета начался пожар. 

Общество
При крушении вертолета на Украине погиб бывший министр

В результате ЧП погиб пилот. Позднее стало известно, что погибшим является экс-министр. Кутовому было 43 года. В 2016–2018 годах он был министром аграрной политики и продовольствия, до этого был депутатом Верховной рады.

Кутовой был в списке лиц, против которых правительство России в начале ноября 2018 года ввело санкции в качестве ответных мер на ограничения со стороны Киева. 

Теги: Украина, министр, крушение, вертолет
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