При крушении вертолета на Украине погиб бывший министр

При крушении вертолета на Украине погиб бывший министр

При крушении самолета в Полтавской области погиб бывший украинский министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой, сообщает УНИАН со ссылкой на представителя МВД Артема Шевченко.

«Это бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой», — сказал он.

Вертолет упал в селе Тарасенковое Оржицкого района на территории приусадебного участка частного домохозяйства, сообщается на сайте полиции. В результате аварии погиб пилот.

На сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уточняется, что упал вертолет Robinson 44. Он следовал из Киева в Полтавскую область. Из-за падения вертолета начался пожар, он был ликвидирован.

Кутовому было 43 года. В 2012—2016 годах он был депутатом Верховной рады, занимал пост министра аграрной политики в 2016 —2018 годах.